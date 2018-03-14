После праздников в рязанском отделе ГАИ собралась очередь за водительскими правами. Фотографии опубликовали в соцсети в среду, 14 марта.
Рязанка рассказала, что простояла на улице за документами два часа. «Не организованы соответствующие условия, вот и собралась очередь», — отметила она.
В региональном управлении МВД прокомментировали ситуацию.
«Из-за четырех дней выходных накопилось большое количество заявок. Были приняты все меры. Надеюсь, рязанцы отнесутся с пониманием», — уточнили в пресс-службе.
Там предложили воспользоваться порталом «Госуслуги».
«Это значительно сократит время и не будет очередей. Гражданин просто приедет и заберет документы. И получит скидку на пошлину 30 процентов», — подчеркнул полицейский.
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