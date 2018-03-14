В Рязани напоили, избили и ограбили жителя области

В Рязани напоили, избили и ограбили 40-летнего жителя области. Об этом сообщила
Известно, что на улице к пострадавшему обратился незнакомец, попросивший у него 20 рублей. Когда мужчина дал человеку денег, тот предложил «отблагодарить его» выпивкой.
Потерпевшего привели в квартиру, где уже находился приятель незнакомца. Вместе мужчины начали пить, а когда житель области опьянел, его избили, отобрали телефон и выгнали на улицу.
Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что к разбою причастен 39-летний житель Рыбного. Ранее его неоднократно судили за грабежи. Похищенный телефон злоумышленник успел продать случайному знакомому, а деньги потратил на алкоголь.
Оперативники нашли и вернули телефон его владельцу. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ.