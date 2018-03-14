В Рязаньэнерго прошел очередной день охраны труда

В производственных отделениях и районах электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» состоялся очередной день охраны труда.
«Ежемесячные мероприятия внутреннего технического контроля направлены на предупреждение производственного травматизма и совершенствование системы безопасного выполнения плановых и аварийно-восстановительных работ», — рассказали энергетики.
Комиссии в составе руководства и инженерно-технических работников Рязаньэнерго проверили выполнение правил и норм техники безопасности, укомплектованность сотрудников спецодеждой и правильность оформления производственно-технической документации, оценили организацию работы с персоналом и уровень соблюдения нарядно-допускной системы, а также ход подготовки подразделений к сезону массовых ремонтных работ.
«Сохранение здоровья и жизни сотрудников — одно из приоритетных направлений деятельности Рязаньэнерго. Для повышения дисциплины и ответственности оперативного и ремонтного персонала за соблюдение правил по охране труда и производственной безопасности в филиале действует система видеофиксации: выполнение работ ведется с использованием мобильного видеорегистратора. В Рязаньэнерго также применяется программный комплекс „Наряд-допуск“. Он позволяет выдавать в электронном виде наряды-допуски и листы видеофиксации целевого инструктажа, в его базу включены все электроустановки филиала и травмоопасные места. Программный комплекс 2ГИС позволяет вести мониторинг работы бригад и контролировать соблюдение мер охраны труда при проверках их рабочих мест в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Рязаньэнерго проводят инструктажи, обучение и проверку знаний сотрудников, медосмотры работников, занятых на местах с опасными производственными факторами. Персонал обеспечивают спецодеждой, в том числе термостойкими костюмами, устойчивыми к воздействию электрической дуги, защитными средствами.