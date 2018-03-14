Следователи начали проверку по факту смерти женщины после приема у стоматолога. Об этом сообщил
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка по размещенной в сети Интернет информации о смерти женщины, которая 6 марта 2018 года удалила зуб в Сасовской ЦРБ, после чего почувствовала себя плохо», — говорится в сообщении.
Следователи установят обстоятельства произошедшего. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.
Напомним, о
GТерапевт поставила грипп, сделала назначения и ушла. Скорая тоже: делали укол и уезжали, госпитализировать не стали. Последняя скорая была в 12 ночи, а через 2 часа она умерла", — рассказала собеседница.