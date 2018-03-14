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9:56, 14 марта 2018 1 165
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Следователи начали проверку по факту смерти женщины после приема у стоматолога

Следователи начали проверку по факту смерти женщины после приема у стоматолога

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Следователи начали проверку по факту смерти женщины после приема у стоматолога. Об этом сообщил сайт СУ СКР по Рязанской области.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области организована доследственная проверка по размещенной в сети Интернет информации о смерти женщины, которая 6 марта 2018 года удалила зуб в Сасовской ЦРБ, после чего почувствовала себя плохо», — говорится в сообщении.

Следователи установят обстоятельства произошедшего. По итогам проверки могут возбудить уголовное дело.

Напомним, о смерти 36-летней жительницы Сасова после визита к стоматологу стало известно во вторник, 13 марта. Ее знакомая рассказала, что женщину больше суток мучали головные боли, рвота и высокая температура.

GТерапевт поставила грипп, сделала назначения и ушла. Скорая тоже: делали укол и уезжали, госпитализировать не стали. Последняя скорая была в 12 ночи, а через 2 часа она умерла", — рассказала собеседница.


© RZN.info

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