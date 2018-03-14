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14:37, 14 марта 2018 611
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Рязанец выплатил долг по алиментам после ареста посудомоечной машины

Рязанец выплатил долг по алиментам после ареста посудомоечной машины

Фото: Pixabay.com

Рязанец выплатил долг по алиментам после ареста посудомоечной машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина долгое время не выплачивал алименты на своего ребенка. В итоге он задолжал 170 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель приехал к нему домой и арестовал бытовую технику на сто тысяч рублей.

«Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину, что если в течение 10-дневного срока он не преступит к уплате алиментов, арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию в счет погашения задолженности по исполнительному производству», — рассказали в пресс-службе.

Через несколько дней должник вернул всю сумму.


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