Рязанец выплатил долг по алиментам после ареста посудомоечной машины. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина долгое время не выплачивал алименты на своего ребенка. В итоге он задолжал 170 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель приехал к нему домой и арестовал бытовую технику на сто тысяч рублей.
«Судебный пристав-исполнитель предупредил мужчину, что если в течение 10-дневного срока он не преступит к уплате алиментов, арестованное имущество будет передано на принудительную реализацию в счет погашения задолженности по исполнительному производству», — рассказали в пресс-службе.
Через несколько дней должник вернул всю сумму.