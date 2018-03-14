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13:56, 14 марта 2018 605
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Рязанцев предупредили о поддельных терминалах «КИВИ»

Рязанцев предупредили о поддельных терминалах «КИВИ»

Фото: Администрация Рязани

В некоторых торговых точках Рязани появились поддельные терминалы QIWI. Об этом в среду, 14 марта, сообщил сайт администрации города.

Оператор АСОП и руководство сети «КИВИ» просят горожан проверять терминалы, прежде чем вводить свои данные.

«Самым верным признаком подделки терминала является отсутствие на нем логотипа QIWI, который должен располагаться по центру в верхней части экрана», — говорится в сообщении.

На терминале QIWI также должны быть:

1. Три кнопки, две первые из которых неизменны:

  • синяя: оплата услуг,
  • белая: «QIWI Кошелек»,
  • синяя: может варьироваться («Перевод на карту за минуту» или пополнение карты «Совесть»).

2. В нижней части экрана справа всегда есть лупа («Поиск») и знак вопроса («Помощь»).

Пополнить баланс карт «УмКа» без комиссии также можно через сайт сети QIWI.


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В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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