Рязанцев предупредили о поддельных терминалах «КИВИ»

В некоторых торговых точках Рязани появились поддельные терминалы QIWI. Об этом в среду, 14 марта,
Оператор АСОП и руководство сети «КИВИ» просят горожан проверять терминалы, прежде чем вводить свои данные.
«Самым верным признаком подделки терминала является отсутствие на нем логотипа QIWI, который должен располагаться по центру в верхней части экрана», — говорится в сообщении.
На терминале QIWI также должны быть:
1. Три кнопки, две первые из которых неизменны:
- синяя: оплата услуг,
- белая: «QIWI Кошелек»,
- синяя: может варьироваться («Перевод на карту за минуту» или пополнение карты «Совесть»).
2. В нижней части экрана справа всегда есть лупа («Поиск») и знак вопроса («Помощь»).
Пополнить баланс карт «УмКа» без комиссии также можно через сайт сети QIWI.