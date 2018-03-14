Полицейские нашли в машине у рязанца более 130 граммов наркотиков. Об этом сообщили на
Сотрудники полиции получили сведения о том, что 31-летний мужчина может участвовать в незаконной перевозке растительных наркотиков. Его остановили, когда он пытался отъехать от дома на своей машине.
При осмотре салона иномарки было обнаружено два полиэтиленовых пакета со 120 граммами марихуаны и 13 граммами гашиша.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.