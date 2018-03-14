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11:22, 14 марта 2018 712
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Полицейские нашли в машине у рязанца более 130 граммов наркотиков

Полицейские нашли в машине у рязанца более 130 граммов наркотиков

Полицейские нашли в машине у рязанца более 130 граммов наркотиков. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Сотрудники полиции получили сведения о том, что 31-летний мужчина может участвовать в незаконной перевозке растительных наркотиков. Его остановили, когда он пытался отъехать от дома на своей машине.

При осмотре салона иномарки было обнаружено два полиэтиленовых пакета со 120 граммами марихуаны и 13 граммами гашиша.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленнику грозит до десяти лет тюрьмы.


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