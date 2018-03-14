Рязанца, подозреваемого в убийстве курсанта ФСИН, арестовали. Об этом сообщила
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. «Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, 4 марта курсанты академии отмечали день рождения на съемной квартире. Во время праздника произошла ссора, в ходе которой мужчина