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15:37, 14 марта 2018 652
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Подозреваемого в убийстве курсанта ФСИН арестовали

Подозреваемого в убийстве курсанта ФСИН арестовали

Рязанца, подозреваемого в убийстве курсанта ФСИН, арестовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ. «Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 4 марта курсанты академии отмечали день рождения на съемной квартире. Во время праздника произошла ссора, в ходе которой мужчина ранил ножом двух младших лейтенантов ФСИН. Один из них скончался на следующий день в реанимации.


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