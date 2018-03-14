На приговоренного к обязательным работам рыбновского алиментщика завели дело. Об этом
Мужчина не платил алименты на содержание сына. В итоге его долг составил 250 тысяч рублей. Суд привлек должника к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ и наказанию в виде 80 часов обязательных работ.
Несмотря на это, мужчина не нашел работу и не погасил задолженность. В результате в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 ч.1 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Сейчас проводят дознание.