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10:54, 14 марта 2018 877

Медицинский центр «ДЭМА» объявил о новой акции «Движение без боли — начни лечение бесплатно»

Медицинский центр «ДЭМА» объявил о новой акции «Движение без боли — начни лечение бесплатно»

Рязанский медицинский центр лечения позвоночника и суставов «ДЭМА» объявил о старте акции «Движение без боли — начни лечение бесплатно».

С 14 марта по 31 мая пациенты центра при назначении им курса лечебных и реабилитационных занятий в зале ЛФК смогут посетить первое пробное занятие бесплатно.*

Кроме акции, в центре действует гибкая система скидок. Так, на курс групповых занятий ЛФК предоставляется скидка в 10% при полной оплате курса.

Напомним, медицинский центр «ДЭМА» открылся в начале года в МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут»).

В нем рязанцы могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются: заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз, межпозвоночная грыжа, спондилез, артроз, артрит и нарушение осанки.

В центре ведут прием врачи спортивной медицины, невролог-рефлексотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, мануальный терапевт. Специалисты центра индивидуально оценивают клиническое состояние каждого пациента, его привычки, образ жизни, функциональные резервы его организма, факторы риска реабилитационных мероприятий. И только потом формируется комплексная индивидуальная программа реабилитации, которая включает: лечебную физкультуру (гимнастику и кинезитерапию), массаж, мануальную терапию, физиотерапию и рекомендации по здоровому образу жизни.

Подробности о первичном лечебно-диагностическом приеме можно уточнить по телефону +7 (4912) 55-03-02 и на сайте.

*Акция действует на первое пробное занятие (30 минут) бесплатно, при назначении врачами: ЛФК, Травматологом, мануальным терапевтом, неврологом в ходе первичного лечебно-диагностического приема 1 курса групповых занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах включая кардиотренажеры (12 занятий до 1,5 месяцев).


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1 день назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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