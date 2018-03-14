Рязанский медицинский центр лечения позвоночника и суставов «
С 14 марта по 31 мая пациенты центра при назначении им курса лечебных и реабилитационных занятий в зале ЛФК смогут посетить первое пробное занятие бесплатно.*
Кроме акции, в центре действует гибкая система скидок. Так, на курс групповых занятий ЛФК предоставляется скидка в 10% при полной оплате курса.
Напомним, медицинский центр «ДЭМА» открылся в начале года в МФК «Рязанский» (бывший «Полсинаут»).
В нем рязанцы могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются: заболевания опорно-двигательного аппарата, остеохондроз, межпозвоночная грыжа, спондилез, артроз, артрит и нарушение осанки.
В центре ведут прием врачи спортивной медицины, невролог-рефлексотерапевт, физиотерапевт, травматолог-ортопед, мануальный терапевт. Специалисты центра индивидуально оценивают клиническое состояние каждого пациента, его привычки, образ жизни, функциональные резервы его организма, факторы риска реабилитационных мероприятий. И только потом формируется комплексная индивидуальная программа реабилитации, которая включает: лечебную физкультуру (гимнастику и кинезитерапию), массаж, мануальную терапию, физиотерапию и рекомендации по здоровому образу жизни.
Подробности о первичном лечебно-диагностическом приеме можно уточнить по телефону
*Акция действует на первое пробное занятие (30 минут) бесплатно, при назначении врачами: ЛФК, Травматологом, мануальным терапевтом, неврологом в ходе первичного лечебно-диагностического приема 1 курса групповых занятий с инструктором ЛФК на реабилитационных тренажерах включая кардиотренажеры (12 занятий до 1,5 месяцев).