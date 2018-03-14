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11:51, 14 марта 2018 3 183
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Любимов провел урок для школьников. Фото

Любимов провел урок для школьников. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В среду, 14 марта, губернатор Николай Любимов провел урок в школе №69, который посвятили 240-летию Рязанской губернии.

Перед выступлением глава региона признался, что волнуется. «Не обращайте на это внимание, ведь в последний раз я проводил урок перед столь внушительной аудиторией в десятом классе», — сказал Любимов.

Губернатор начал урок с небольшого интерактива: предложил школьникам отгадать памятники выдающимся рязанцам. Те справились со всеми заданиями с помощью учителей.

Любимов начал с рассказа о татаро-монгольском нашествии на Рязань и подвиге Евпатия Коловрата. «Рязанцы в противостоянии с войском Батыя бились, как львы. Их храбрость признал и сам хан, который сказал, что „держал бы у самого сердца, такого, как Коловрат“», — подчеркнул глава региона.

Он также рассказал об Олеге Рязанском, о генерале Скобелеве, о поэтах Сергее Есенине и Якове Полонском, выдающихся ученых: Иване Павлове, Владимире Мичурине, Александре Головнине, Семене Тянь-Шанском, Константине Циолковском. «Стихи Полонского стали народными в России. Может, вы их сейчас не знаете, так как слушаете хип-хоп и хаус», — предположил губернатор.

Любимов коснулся и Великой Отечественной войны, «которая захватила Скопинский и Ряжский районы». Он подчеркнул, что именно с рязанской земли началось контр-наступление советских войск и призвал школьников поучаствовать 9 мая в акции «Бессмертный полк».

Завершил свое выступление глава региона словами о настоящем Рязанской области и перспективах развития. «У нас в области есть чем гордиться», — заключил он.

В этот же день губернатор передал сертификат на покупку книг школе №69 и посетил урок учительницы начальных классов Любови Алешиной, которой вручил региональную награду.

Уроки к 240-летию Рязанской губернии прошли во всех школах региона, их провели представители правительства и местных администраций.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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