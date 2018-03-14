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12:28, 14 марта 2018 586
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Комиссия по слушаниям одобрила достройку многоэтажки в Семчине

Комиссия по слушаниям одобрила достройку многоэтажки в Семчине

Комиссия по публичным слушаниям признала целесообразным разрешение на строительство в Семчине трех секций дома 14-15 этажей в зоне многоквартирных жилых домов. Заключение официально опубликовали в среду, 14 марта.

У известного долгостроя появился новый инвестор, которому «Сбербанк» предоставил кредит.

Участок площадью 23 413 квадратных метров разделили на три, чтобы по отдельности сдавать секции дома. Первую очередь дома намерены сдать уже летом 2019 года, чтобы вернуть квартиры обманутым дольщикам.

На слушаниях все участники поддержали проект.


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