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15:41, 14 марта 2018 432
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Карабасов рассказал школьникам о патриотизме

Карабасов рассказал школьникам о патриотизме

Фото: Администрация Рязани

Сергей Карабасов рассказал школьникам о патриотизме. В среду, 14 марта, и. о. главы администрации Рязани провел урок в школе №75. Занятие приурочили к 240-летию Рязанской губернии, сообщил сайт мэрии.

Карабасов пояснил школьникам, что настоящие патриоты должны знать историю родного края.

«В нашей жизни нет ни дня без малого подвига, малого доброго дела, которое мы ежедневно выполняем — в отношении своих близких, родных, коллег, друзей, окружающего нас мира», — подчеркнул он.

Школьники подготовили презентации об известных земляках, их вкладе в развитие государства.

И. о. главы администрации города вручил десятикласснику Даниилу Чаплыгину Знак губернатора за активную жизненную позицию.


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