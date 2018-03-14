Сергей Карабасов рассказал школьникам о патриотизме. В среду, 14 марта, и. о. главы администрации Рязани провел урок в школе №75. Занятие приурочили к 240-летию Рязанской губернии,
Карабасов пояснил школьникам, что настоящие патриоты должны знать историю родного края.
«В нашей жизни нет ни дня без малого подвига, малого доброго дела, которое мы ежедневно выполняем — в отношении своих близких, родных, коллег, друзей, окружающего нас мира», — подчеркнул он.
Школьники подготовили презентации об известных земляках, их вкладе в развитие государства.
И. о. главы администрации города вручил десятикласснику Даниилу Чаплыгину Знак губернатора за активную жизненную позицию.