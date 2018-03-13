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12:22, 13 марта 2018 2 071
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В рыбновской квартире нашли сидящий в кресле труп женщины

В рыбновской квартире нашли сидящий в кресле труп женщины

В рыбновской квартире нашли сидящий в кресле труп женщины. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Жители дома на улице Подгорной сообщили в местную администрацию, что хозяйку одной из квартир давно не видели. В жилище попасть не удалось: никто не открывал. На место вызвали МЧС, полицию, скорую и коммунальщиков, дверь вскрыли.

Внутри нашли женщину примерно пятидесяти лет, которая умерла около недели назад, сидя в кресле.

Следователи начали проверку, известно, что женщина жила одна, и тело долгое время находилось в закрытом помещении. Специалисты проведут экспертизу, чтобы установить, имеет ли смерть криминальный характер.


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