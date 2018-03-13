В феврале в Рязанской области родились Марсель, Гор и Веста. Об этом сообщил
В прошедшем месяце при регистрации чаще всего давались имена:
- мальчикам — Иван, Артем, Дмитрий, Михаил, Максим, Александр, Андрей, Кирилл, Никита, Илья;
- девочкам — Ксения, Виктория, Анна, Анастасия, Мария, Валерия, София, Варвара, Дарья.
Редкие имена:
- мальчики — Гор, Данислав, Ефим, Макарий, Ратибор, Яков, Гаррий, Назар, Марсель;
- девочки — Авигея, Веста, Любава, Юнна, Олеся, Виталия, Иветта, Зоя, Влада, Белла, Валентина.