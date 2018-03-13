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14:52, 13 марта 2018 1 368
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В Рязанской области родились Марсель, Гор и Веста

В Рязанской области родились Марсель, Гор и Веста

В феврале в Рязанской области родились Марсель, Гор и Веста. Об этом сообщил сайт ГУ ЗАГС по региону.

В прошедшем месяце при регистрации чаще всего давались имена:

  • мальчикам — Иван, Артем, Дмитрий, Михаил, Максим, Александр, Андрей, Кирилл, Никита, Илья;
  • девочкам — Ксения, Виктория, Анна, Анастасия, Мария, Валерия, София, Варвара, Дарья.

Редкие имена:

  • мальчики — Гор, Данислав, Ефим, Макарий, Ратибор, Яков, Гаррий, Назар, Марсель;
  • девочки — Авигея, Веста, Любава, Юнна, Олеся, Виталия, Иветта, Зоя, Влада, Белла, Валентина.

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5 часов назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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