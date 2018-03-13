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14:27, 13 марта 2018 860
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В Рязанской области осудили сбежавшего из колонии автостопом заключенного

В Рязанской области осудили сбежавшего из колонии автостопом заключенного

В Рязанской области осудили заключенного, сбежавшего из колонии на попутке. Об этом пишет ИД «Пресса».

Мужчина, осужденный за сбыт наркотиков, сбежал из исправительной колонии № 1 в поселке Центральный Милославского района. В октябре 2017 года у него возник конфликт с другим заключенным, после чего он решил покинуть территорию колонии.

Мужчина добрался до автотрассы и сел на попутку. На ней он отправился к родственникам в соседний регион. На следующий день, 10 октября, его задержали в Солнечногорском районе Московской области.

Суд признал заключенного виновным по статье 313 часть 1 УК РФ (побег из мест лишения свободы, совершенный лицом, отбывающим наказание).

Теперь ему предстоит отбыть 2 года и 10 месяцев в колонии строгого режима.


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