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12:25, 13 марта 2018 1 164
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В Прио-Внешторгбанке открылась выставка живописи

В Прио-Внешторгбанке открылась выставка живописи

В Прио-Внешторгбанке открылась выставка живописи Ирины Быстровой «Любимое». На ней представлено около двух десятков работ автора, отображающих рязанскую природу.

На стенах большого фойе банка выставлены в основном натюрморты и пейзажи. «Домашняя красота цветов в вазах и сервированных столов сочетаются с природной красотой замерзших и заснеженных рек, журчащих по лесу ручьев, полной палитры летней зелени», — описали организаторы выставки.

Ирина Быстрова окончила Рязанское художественное училище в 1982 году. После этого она стала учить рисовать детей и взрослых. Ее работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Франции, Греции, стран Америки.

Посетить выставку «Любимое» рязанцы могут с понедельника по пятницу. С 9:30 до 17:30 вход на второй этаж главного офиса Прио-Внешторгбанка (улица Есенина, 82/26) свободный.


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