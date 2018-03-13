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20:43, 13 марта 2018 875
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Узнай свой район. Тест от RZN.info

Узнай свой район. Тест от RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

RZN.info предлагает читателям новый тест. На этот раз рязанцы смогут проверить свою внимательность: нужно узнать, в каком районе города сделаны фотографии.

Сложность заданий в том, что на снимках нет ни одного «открыточного» вида. Все кадры можно назвать «спальными» зарисовками.

Тест доступен по ссылке.


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