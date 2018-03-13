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8:25, 13 марта 2018 2 033
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Таз оливье, Muse и RZN.info. Семья Любимовых рассказала о жизни в Рязани. Видео

Таз оливье, Muse и RZN.info. Семья Любимовых рассказала о жизни в Рязани. Видео

Семья Любимовых рассказала о жизни в Рязани. Интервью опубликовали в понедельник, 12 марта, в группе «Рязань Team» «ВКонтакте».

Первым на вопросы отвечал глава региона Николай Любимов. Он посетовал на то, что ему редко удается погулять с семьей. По его словам, чаще всего Любимовы прогуливаются по кремлю или за городом, в Солотче и Ласкове.

Он рассказал, что читает сообщения «в личке» в соцсетях, отслеживает обращения, чтобы отправить их по министерствам и иногда читает оппозиционную прессу. «Я подписан в первую очередь на RZN.info, сайты которые оперативно сообщают о том, что в регионе происходит», — подчеркнул политик.

Губернатор рассказал и о хоре «Весенний каприз», который подарил рязанкам на 8 марта песню. «Идея не нова для меня, участвовал уже в подобном в Калуге. Большинство участников хора согласились быстро, готовились не долго, я вообще обошелся без репетиции», — отметил он. Супруга губернатора Оксана рассказала, что переезд в Рязань ей «дался легко»: «Первое время сидела дома, сейчас работаю».

Она рассказала, что любимые блюда семьи — это каннеллони, жаренная картошка и борщ.

«Николай Викторович любит салат оливье. Когда мы с ним поженились, на любой праздник я резала таз оливье и у меня не было проблем», — подчеркнула Оксана Любимова.

По ее словам, супруг отдает зарплату ей.

«Мы вместе ездим по магазинам, поэтому он в курсе, куда идет наш семейный бюджет», — отметила Любимова. Она рассказала, что первое время ей было трудно ходить по магазинам.

«Николай Викторович никогда не отказывает в общении людям, поэтому были трудности. Сейчас это воспринимается нормально», — заключила она.

На вопрос «Каково это, когда твой папа глава региона», старшая дочь губернатора Алена Любимова ответила: «это нормально».

«Я уже привыкла, мои друзья не обращают на это внимания. Для меня он — папа, а не глава региона», — подчеркнула она. Алена Любимова отметила, что в Рязани ей нравится больше, [чем в Калуге] из-за добрых и открытых людей.

«Учителя в школе поблажек не делают, наоборот предъявляют более высокие требования», — рассказала дочь губернатора.

Она отметила, что любит гуманитарные науки и планирует заняться юриспруденцией.

Алена Любимова рассказала, что любимая музыкальная группа семьи — Muse. Также она добавила, что лично указывает на недостатки в городе отцу и «бунтует» с младшей сестрой.

«Родители у меня нестрогие», — заключила старшая дочь губернатора.


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4 дня назад
Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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