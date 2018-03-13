Рязанские нефтяники выпустили новый продукт

Рязанская нефтеперерабатывающая компания отгрузила первую партию высокооктанового бензина АИ-100. Этот вид топлива предназначен для высокофорсированных двигателей. Он подходит современным двигателям и повышает эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Кроме того, АИ-100 обладает повышенными экологическими показателями.
Продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества для бензинов экологического класса К5. АИ-100 соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/201, нормативной документации и нормам квалификационной оценки.
Первую партию топлива поставят для гоночной команды Lada Sport Rosneft.
АИ-100 выпустили после последовательной модернизации производственных мощностей РНПК, направленной, в том числе, на повышение потребительских качеств моторного топлива.