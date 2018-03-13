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16:59, 13 марта 2018 952
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Рязанские нефтяники выпустили новый продукт

Рязанские нефтяники выпустили новый продукт

Рязанская нефтеперерабатывающая компания отгрузила первую партию высокооктанового бензина АИ-100. Этот вид топлива предназначен для высокофорсированных двигателей. Он подходит современным двигателям и повышает эффективность работы моторов спортивных автомобилей. Кроме того, АИ-100 обладает повышенными экологическими показателями.

Продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания на соответствие качества для бензинов экологического класса К5. АИ-100 соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/201, нормативной документации и нормам квалификационной оценки.

Первую партию топлива поставят для гоночной команды Lada Sport Rosneft.

АИ-100 выпустили после последовательной модернизации производственных мощностей РНПК, направленной, в том числе, на повышение потребительских качеств моторного топлива.


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