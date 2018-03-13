Рязанская полиция отработала подавление массовых беспорядков. Видео

Рязанская полиция отработала в преддверии подавление массовых беспорядков. Об этом сообщила пресс-служба
Тренировка, приуроченная к предстощему Чемпионату Мира по футболу, прошла у стадиона «Спартак». По легенде учений, беспорядки начались из-за стычки футбольных фанатов. В роли хулиганов выступили молодые сотрудники правоохранительных органов.
Полицейские в ответ применили «шумовую атаку», блокировали толпу, вычленили зачинщиков и замкнули нарушителей в кольцо.
«Руководство УМВД России по Рязанской области положительно оценило слаженность действий полицейских по пресечению массовых беспорядков», — говорится в сообщении.