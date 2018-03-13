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15:40, 13 марта 2018 763
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Рязанская модель дала пять советов мужскому журналу в Индии. Фото 1

Рязанская модель дала пять советов мужскому журналу в Индии. Фото

Модель Наталья Соболева дала пять советов мужскому журналу в Индии. Фотографии рязанки появились в январском номере «FHM India».

Она рассказала о пяти вещах, «которые нужно делать, чтобы укрепить отношения»:

  • Готовьте кофе для вашего возлюбленного (нет ничего более романтичного, чем просыпаться утром, чувствуя терпкий аромат кофе в воздухе, накидывая на себя халат и на цыпочках пробираться босиком на кухню);
  • Созерцайте вместе (смотрите на звезды вместе и ищите их на телах друг друга);
  • Позволяйте помогать вашему возлюбленному (ведите себя глупо, делайте вид, что вы что-то не умеете, чтобы попросить помощи у возлюбленного);
  • Создайте совместную карту желаний с планами на будущее;
  • Празднуйте личные моменты вместе.

Напомним, Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких иностранных мужских журналов. Она снималась для MAXIM South Africa и «Lifestyle for men», российского и южноафриканского Playboy. Кроме того, ее назвали девушкой месяца мексиканского GQ. Накануне дня рождения Владимира Путина модель снялась для эротического календаря, который посвятила главе государства.

Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее приняли за девушку президента.


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Чего хотят женщины... 8 марта?

Чего хотят женщины... 8 марта?

Известные рязанки рассказали RZN.info, какими сюрпризами и подарками их когда-то приятно удивили.

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