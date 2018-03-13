Рязанская модель дала пять советов мужскому журналу в Индии. Фото

Модель Наталья Соболева дала пять советов мужскому журналу в Индии. Фотографии рязанки появились в январском номере «FHM India».
Она рассказала о пяти вещах, «которые нужно делать, чтобы укрепить отношения»:
- Готовьте кофе для вашего возлюбленного (нет ничего более романтичного, чем просыпаться утром, чувствуя терпкий аромат кофе в воздухе, накидывая на себя халат и на цыпочках пробираться босиком на кухню);
- Созерцайте вместе (смотрите на звезды вместе и ищите их на телах друг друга);
- Позволяйте помогать вашему возлюбленному (ведите себя глупо, делайте вид, что вы что-то не умеете, чтобы попросить помощи у возлюбленного);
- Создайте совместную карту желаний с планами на будущее;
- Празднуйте личные моменты вместе.
Напомним, Соболева становилась «девушкой месяца» нескольких
Позже Наталья рассказала, что во время отдыха в Дубае ее