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22:51, 13 марта 2018 309
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Пострадавший в ДТП со скутером рязанец добился компенсации

Пострадавший в ДТП со скутером рязанец добился компенсации

Пострадавший в ДТП со скутером рязанец добился компенсации. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Пьяный житель Клепиковского района нарушил правила движения и столкнулся со скутером, пассажир которого получил легкие травмы.

По решению суда, виновник аварии должен был выплатить пострадавшему сто тысяч рублей, однако мужчина не сделал это добровольно. Тогда приставы установили место его работы и направили постановление об удержании денег из зарплаты.

Узнав об этом, должник через несколько дней перечислил всю сумму. Также он заплатил семь тысяч штрафа.


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14 часов назад
Рефинансирование по-рязански

Рефинансирование по-рязански

В Рязани открылся офис Рефинансируй.рф.

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