Любимов призвал коллег активнее работать с инвесторами

Губернатор региона Николай Любимов в рамках первого в Рязани форума молодых депутатов и глав сельских поселений призвал коллег активнее работать с инвесторами. Встреча прошла во вторник, 13 марта.
Участниками мероприятия стали более ста представителей органов региональной власти в возрасте до 35 лет. Они обменялись мнениями и получили советы от Николая Любимова, председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрея Макарова и бывшего ведущего программы «Вести недели на телеканале «Россия» депутата госдумы Евгения Ревенко.
Глава региона отметил «близость к народу» каждого районного депутата. «Ваша работа самая ответственная, так как вы ближе к народу к своей ежедневной работе. И сегодня у каждого есть рабочие программы» — сказал Любимов.
Ревенко рассказал молодым депутатам об использовании СМИ и соцсетей в качестве инструмента политики. «Для депутата профиль в сети уже «гигиеническая» необходимость. Избиратель хочет контакта напрямую. Друзья, попытайтесь вступить в коммуникацию с жителями районов, с которыми вы работаете. В наше время политик должен быть гибким и выступать экспертом в своей области. Для него обязательный критерий — выполнять свои обещания, — сказал Ревенко.
Также делегаты обсудили с участниками форума вопросы развития экономики Рязанской области, создание «удобной» системы администрирования бизнесменов, создание коммерческих площадок с развитой инфраструктурой для инвесторов в области, а также стартапов, ориентированных на доход в регионе.