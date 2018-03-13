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10:09, 13 марта 2018 1 131
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Любимов поднялся в топ-6 медиарейтинга глав ЦФО

Любимов поднялся в топ-6 медиарейтинга глав ЦФО

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

По итогам февраля рязанский губернатор Николай Любимов занял 6 место среди 18 в рейтинге глав ЦФО, составленном «Медиалогией».

Среди 85 глав российских регионов он стал 40, поднявшись на 17 строчек. Любимов расположился между коллегами из Мурманской области и Карелией.

Эксперты отметили, что Любимов впервые выступил с обращением к рязанцам в прямом эфире и посоветовал представителям власти в регионе прислушиваться к критике журналистов, активно встречаться с населением и быть открытыми для СМИ.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания. В первой тройке остались столичный мэр Сергей Собянин, Андрей Воробьев из Подмосковья и глава Дагестана Владимир Васильев.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе более 43 тысяч СМИ.


© RZN.info

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