Касимовскому убийце огласят приговор. Об этом сообщила пресс-служба
Гособвинение просит для злоумышленника 19 лет строгого режима.
По версии следствия, мужчина
Оглашать приговор начнут 22 марта.
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Касимовскому убийце огласят приговор. Об этом сообщила пресс-служба
Гособвинение просит для злоумышленника 19 лет строгого режима.
По версии следствия, мужчина
Оглашать приговор начнут 22 марта.
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