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13:43, 13 марта 2018 1 215
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«Касимовскому убийце» огласят приговор

«Касимовскому убийце» огласят приговор

Касимовскому убийце огласят приговор. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Гособвинение просит для злоумышленника 19 лет строгого режима.

По версии следствия, мужчина задушил 14-летнего подростка из-за трех тысяч рублей. Его труп он расчленил и сжег в печи, останки выкинул у кладбища. Кроме того, на его участке оперативники нашли трупы двоих мужчин.

Оглашать приговор начнут 22 марта.


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