Директор рязанской фирмы тратил пособие сотрудницы на другие выплаты

Директор рязанской фирмы тратил деньги сотрудницы на другие выплаты. Об этом сообщила
Известно, что женщина должна была ежемесячно получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Однако средства, полученные от прибыли организации, директор направлял на расчеты с поставщиками, погашение кредитов, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Таким образом, с 5 мая 2016 года по 28 июля 2017 года сотруднице не выплатили 290 тысяч рублей.
В отношении руководителя фирмы возбудили уголовное дело, которое направили в суд.