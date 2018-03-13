Детали к портрету. Рязанцам предложили подобрать аксессуары для смартфона

«Билайн» предложил рязанцам подобрать подходящие для них аксессуары к смартфону. При покупке смартфона в салонах оператора получить их можно бесплатно.
«Аксессуары могут рассказать о владельце не меньше, чем пестрый шелковый платок или модная сумочка! Мы собрали несколько наборов, которые выбирают разные люди, чтобы максимально использовать возможности своего гаджета», — отметили в пресс-службе оператора.
Пользователям смартфонов предложили наборы под названиями «Минималист», «Душа компании», «Меломан», «Исследователь» и «Селебрити».
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