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10:25, 12 марта 2018 3 465
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Зоолог рассказал, почему рязанские кабаны «потеряли смысл жизни»

Зоолог рассказал, почему рязанские кабаны «потеряли смысл жизни»

Зоолог Антон Барановский прокомментировал видео, на котором кабаны выходят к людям на рязанской трассе.

По его словам, возраст животных — не больше года. «Возможно, мать погибла. А скорее всего — просто готовится к появлению новых детенышей, а прошлогодних оставила, — заявил Барановский. — Сейчас снег наиболее глубок за всю зиму, образуется новая корка на поверхности. Все это мешает кабанам разрыть снег и добраться до корма, тем более, что под снегом земля наверняка тоже мерзлая, ее не так просто раскопать. Вот они и выходят на дорогу — там легче передвигаться и найти корм».

Зоолог также отметил, что после таяния снега животные вернутся к нормальному образу жизни. Пока из-за неопытности они не понимают, что выходить к людям опасно.

Напомним, кабаны на трассе под Рязанью стали «героями» крупных пабликов «ВКонтакте».


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