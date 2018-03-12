Зоолог рассказал, почему рязанские кабаны «потеряли смысл жизни»

Зоолог Антон Барановский прокомментировал
По его словам, возраст животных — не больше года. «Возможно, мать погибла. А скорее всего — просто готовится к появлению новых детенышей, а прошлогодних оставила, — заявил Барановский. — Сейчас снег наиболее глубок за всю зиму, образуется новая корка на поверхности. Все это мешает кабанам разрыть снег и добраться до корма, тем более, что под снегом земля наверняка тоже мерзлая, ее не так просто раскопать. Вот они и выходят на дорогу — там легче передвигаться и найти корм».
Зоолог также отметил, что после таяния снега животные вернутся к нормальному образу жизни. Пока из-за неопытности они не понимают, что выходить к людям опасно.
Напомним, кабаны на трассе под Рязанью