Во вторник тринадцать рязанских улиц останутся без воды. Адреса

Во вторник, 13 марта, в Рязани отключат холодную воду на тринадцати улицах. Об этом сообщил
Отмечается, что отключение связано с ремонтными работами.
С 9:00 до окончания ремонта воды не будет по адресам:
- улица Парковая
- 1-й Аллейный проезд;
- 2-й Аллейный проезд;
- улица Ясеневая;
- улица Ольховая;
- улица Овражная;
- улица Крайняя;
- 1-й Крайний проезд;
- 2-й Крайний проезд;
- улица Восточная.
С 9:30 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:
- улица Трудовая, дома №№ 6/6 (школа №41), 1 корпус 1;
- улица Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7/4;
- Куйбышевское шоссе, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15/12, 6, 6а (детский сад №69), 8, 10/2, 14/1.