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19:13, 12 марта 2018 2 829
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Во вторник тринадцать рязанских улиц останутся без воды. Адреса

Во вторник тринадцать рязанских улиц останутся без воды. Адреса

Во вторник, 13 марта, в Рязани отключат холодную воду на тринадцати улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Отмечается, что отключение связано с ремонтными работами.

С 9:00 до окончания ремонта воды не будет по адресам:

  • улица Парковая
  • 1-й Аллейный проезд;
  • 2-й Аллейный проезд;
  • улица Ясеневая;
  • улица Ольховая;
  • улица Овражная;
  • улица Крайняя;
  • 1-й Крайний проезд;
  • 2-й Крайний проезд;
  • улица Восточная.

С 9:30 до 16:00 воду отключат по следующим адресам:

  • улица Трудовая, дома №№ 6/6 (школа №41), 1 корпус 1;
  • улица Бабушкина, дома №№ 3, 5, 7/4;
  • Куйбышевское шоссе, дома №№ 5, 7, 9, 11, 13, 15/12, 6, 6а (детский сад №69), 8, 10/2, 14/1.

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