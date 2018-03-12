В Рязани загорелся башенный кран. Видео опубликовали в группе «
По словам автора ролика, пожар происходит на улице Семчинской.
Подробности уточняются.
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В Рязани загорелся башенный кран. Видео опубликовали в группе «
По словам автора ролика, пожар происходит на улице Семчинской.
Подробности уточняются.
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