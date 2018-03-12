В Рязани открылся офис Рефинансируй. рф

Рефинансируй.рф (входит в группу компаний «Русмикрофинанс») объявил об открытии нового офиса в Рязани. Он открылся 12 марта по адресу: улица Грибоедова, дом №22, корпус 1.
В офисе
«В 2018 году мы развиваем наш проект в совершенно новом формате, в рамках которого Рефинансируй. рф перестал быть монолайнером. Мы рефинансируем теперь не только микрозаймы, но и банковские долги граждан. Мы предлагаем эксклюзивные условия обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту и гарантируем каждому обратившемуся к нам наиболее выгодное ценовое предложение, смыслом и сутью которого станет снижение долговой нагрузки в целом и уменьшение объема выплат по кредитным обязательствам», — рассказал директор по региональному развитию Рефинансируй. рф Евгений Сивцов.
Отмечается, что рязанский офис — второй по счету офис Рефинансируй. рф, открытый в рамках нового формата работы. Рефинансируй. рф с 2018 года принимает заявки не только на рефинансирование микрозаймов, полученных в сторонних микрофинансовых компаниях. Также здесь можно рефинансировать свои банковские долги: потребительские кредиты и ипотеку.
Региональная сеть Рефинансируй. рф включает собственные офисы компании и более 300 партнерских офисов. В 2018 году компания планирует открыть офисы в Санкт-Петербурге, Тамбове, Симферополе и других городах.
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