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16:25, 12 марта 2018 2 187
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В Рязани осудили рыбака, зарезавшего женщину в Турлатове

В Рязани осудили рыбака, зарезавшего женщину в Турлатове

В Рязани осудили Виктора Макарова, который зарезал женщину в Турлатове. Приговор подозреваемому огласили в в понедельник, 12 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 12 июня 2017 года Макаров возвращался с рыбалки пьяным. Проходя мимо 63-летней женщины, он случайно задел ее удочками. После этого между осужденным и пенсионеркой произошел конфликт, в ходе которого Макаров ударил ее ножом в спину. Пострадавшая упала и стала звать на помощь, но рыбак перетащил ее в посадку, где еще раз ударил ножом в грудь. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Когда убийца вышел на тропинку, он увидел 23-летнюю девушку и испугался, что она могла видеть произошедшее. Схватив рязанку, он дважды ударил ее ножом в грудь и дважды — в область бедра. Пострадавшая вырвалась и отбежала. Ее спасли двое молодых людей, проходивших мимо. Позже их за это наградили.

После задержания Макаров написал явку с повинной. В судебном заседании он полностью признал свою вину и частично возместил потерпевшим вред. Его приговорили к 14 с половиной годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Приговор не вступил в законную силу.


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