В Рязани осудили рыбака, зарезавшего женщину в Турлатове

В Рязани осудили Виктора Макарова, который зарезал женщину в Турлатове. Приговор подозреваемому огласили в в понедельник, 12 марта, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что 12 июня 2017 года Макаров возвращался с рыбалки пьяным. Проходя мимо 63-летней женщины, он случайно задел ее удочками. После этого между осужденным и пенсионеркой произошел конфликт, в ходе которого Макаров
Когда убийца вышел на тропинку, он увидел 23-летнюю девушку и испугался, что она могла видеть произошедшее.
После задержания Макаров написал явку с повинной. В судебном заседании он полностью признал свою вину и частично возместил потерпевшим вред. Его приговорили к 14 с половиной годам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Приговор не вступил в законную силу.