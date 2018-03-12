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16:14, 12 марта 2018 1 606
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«УмКа» изменит наклейки на общественном транспорте Рязани

«УмКа» изменит наклейки на общественном транспорте Рязани

«УмКа» изменит наклейки на общественном транспорте Рязани. Об этом говорится в пресс-релизе оператора.

Наклейки изменят из-за увеличения числа способов безналичной оплаты.

«В частности, сейчас в Рязани предусмотрены возможности оплатить проезд банковскими картами с технологией бесконтактной оплаты платежных систем МИР, VISA payWave, MasterCard payPass, сотовыми телефонами с технологией NFC, а также транспортными УмКа-картами, брелоками и браслетами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ребрендинга на общественном транспорте будут как старые наклейки, так и новые.


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