Сбербанк предоставил рязанцам возможность оплачивать проезд в общественном транспорте банковской картой

Сбербанк напомнил, что у рязанцев есть возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью бесконтактных банковских карт Сбербанка. На сегодняшний день их принимают в 90 автобусах и 140 троллейбусах города. Терминалы также установлены в 600 маршрутках.
Отмечается, что процесс оплаты не отличается от аналогичного действия на кассе магазина и занимает меньше минуты. Кроме того, рязанцы могут использовать смартфоны, умные часы и другие устройства, поддерживающие NFC-технологию оплаты. Стоимость поездки при этом не отличается от стандартных тарифов.
«При внедрении более современных способов оплаты проезда в общественном транспорте создаются условия, при которых поездка становится более удобными и для пассажиров и перевозчиков», — отметили представители Сбербанка.
О бесконтактных банковских картах можно узнать на
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