Рязанский маршрутчик отказался принимать банковскую карту

В Рязани водитель маршрутки отказался принимать банковскую карту. Об этом RZN.info рассказал сам пассажир.
По его словам, инцидент произошел 9 марта в маршрутке №53. Водитель сослался на то, что «деньги с банковских карт не приходят в кассу».
В результате рязанец проехал бесплатно. Однако некоторые водители в таких случаях просят пассажиров выйти из транспорта. «Автоколонна высаживает иногда, если терминал тормозит, а налички у меня нет», — отметил собеседник.
Представители «УмКИ» заявили, что система оплаты по картам «работает отлично». «Водителей обучили работе с терминалами, а зарплату маршрутчикам выдает перевозчик. Жалобы также можно отправить перевозчикам. Номера их телефонов написаны внутри салонов маршруток», — ответили рязанцу.
В компании перевозчика ИП «Глебов» RZN.info рассказали, что водитель не прав в том случае, когда он даже не пытается принять карту. Если карта не прочиталась в терминале, маршрутчик может потребовать наличные за проезд.