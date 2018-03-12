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13:47, 12 марта 2018 777
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Рязанский маршрутчик отказался принимать банковскую карту 1

Рязанский маршрутчик отказался принимать банковскую карту

В Рязани водитель маршрутки отказался принимать банковскую карту. Об этом RZN.info рассказал сам пассажир.

По его словам, инцидент произошел 9 марта в маршрутке №53. Водитель сослался на то, что «деньги с банковских карт не приходят в кассу».

В результате рязанец проехал бесплатно. Однако некоторые водители в таких случаях просят пассажиров выйти из транспорта. «Автоколонна высаживает иногда, если терминал тормозит, а налички у меня нет», — отметил собеседник.

Представители «УмКИ» заявили, что система оплаты по картам «работает отлично». «Водителей обучили работе с терминалами, а зарплату маршрутчикам выдает перевозчик. Жалобы также можно отправить перевозчикам. Номера их телефонов написаны внутри салонов маршруток», — ответили рязанцу.

В компании перевозчика ИП «Глебов» RZN.info рассказали, что водитель не прав в том случае, когда он даже не пытается принять карту. Если карта не прочиталась в терминале, маршрутчик может потребовать наличные за проезд.


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