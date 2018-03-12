Рязанским коммунальщикам поручили сбить сосульки с крыш

Зампредседатель правительства Рязанской области Олег Харивский поручил коммунальщикам сбить сосульки с крыш. Об этом в понедельник, 12 марта,
«По прогнозам синоптиков, в течение ближайшего времени погода будет носить неустойчивый характер, с переходом температуры воздуха от минусовых значений к плюсовым. В целях обеспечения безопасности необходимо обеспечить оперативное проведение очистки крыш зданий от снега, наледи и сосулек», — говорится в сообщении.
Контролировать работу будут главы регионального министерства ТЭК и ЖКХ и государственной инспекции жилищного и строительного надзора области.