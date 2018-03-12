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22:06, 12 марта 2018 667
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Рязанские врачи вернули пациенту возможность ходить

Рязанские врачи вернули пациенту возможность ходить

Фото: Pixabay.com

Врачи травматологического отделения ОКБ вернули рязанцу возможность ходить. Александр Лохмачев написал благодарность медикам, сообщает сайт регионального минздрава.

Мужчина сломал ногу в районе бедра прошлым летом. У него развилось заболевание, из-за которого не срослась кость, а нога стала короче на три сантиметра. Более полугода рязанец ходил на костылях.

В больницу Лохмачев обратился 26 февраля.

«Через два дня мы его прооперировали, а через неделю выписали, — рассказал заведующий травматологическим отделением ОКБ Анатолий Тюрчин. — Домой он пока отправился с костылем, но уже в ближайшее время обходиться без него».


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