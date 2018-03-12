Рязанские врачи вернули пациенту возможность ходить

Врачи травматологического отделения ОКБ вернули рязанцу возможность ходить. Александр Лохмачев написал благодарность медикам, с
Мужчина сломал ногу в районе бедра прошлым летом. У него развилось заболевание, из-за которого не срослась кость, а нога стала короче на три сантиметра. Более полугода рязанец ходил на костылях.
В больницу Лохмачев обратился 26 февраля.
«Через два дня мы его прооперировали, а через неделю выписали, — рассказал заведующий травматологическим отделением ОКБ Анатолий Тюрчин. — Домой он пока отправился с костылем, но уже в ближайшее время обходиться без него».