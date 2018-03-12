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21:36, 12 марта 2018 1 256
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Рязанская школа нарушила закон о противодействии терроризму

Рязанская школа нарушила закон о противодействии терроризму

Фото: Pixabay.com

Рязанская школа нарушила закон о противодействии терроризму. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Советского района.

Проверка показала, что на сайте «Солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» опубликовали паспорт безопасности. Согласно, закону, этого делать нельзя: документ содержит секретную информацию.

«Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей», — говорится в сообщении прокуратуры.

В адрес руководителя школы внесли представление об устранении нарушений.


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