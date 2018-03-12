Рязанская школа нарушила закон о противодействии терроризму. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Советского района.
Проверка показала, что на сайте «Солотчинской школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» опубликовали паспорт безопасности. Согласно, закону, этого делать нельзя: документ содержит секретную информацию.
«Паспорт безопасности является информационно-справочным документом, который отражает состояние антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и содержит перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических актов в месте массового пребывания людей», — говорится в сообщении прокуратуры.
В адрес руководителя школы внесли представление об устранении нарушений.