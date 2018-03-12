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8:54, 12 марта 2018 1 502
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Рязанцы впервые поднялись на воздушных шарах на высоту 5 800 метров

Рязанцы впервые поднялись на воздушных шарах на высоту 5 800 метров

Рязанцы впервые поднялись на воздушных шарах на высоту почти в 5 800 метров. Участники полета опубликовали фотографии в Facebook.

В воскресенье, 11 марта, в небо на двух воздушных шарах поднялись семеро рязанцев. За три часа они преодолели 55 километров — от села Истье до села Перекаль. По словам участника полета Олега Буцкого, за «бортом» в это время было около -20 градусов.

«На самом деле, мы сделали то, что еще в Рязани никто до нас не делал, а именно, мы поднялись на тепловом аэростате на высоту 5714 метров (что уже является рекордом для Рязани)», — написал он.

Мужчина отметил, что этот полет — один из этапов подготовки к проекту по перелету через Эльбрус, на тепловых аэростатах

«Так как этот проект напрямую зависит от сроков подготовки, то говорить о каких-то конкретных сроках проведения мероприятия пока рано. Скажем только одно, реализация этого проекта запланирована на 2018 год!» — написал он в Facebook.

Фото Олега Буцкого, Алексанра Маврина


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