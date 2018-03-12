Опубликованы фото с места смертельной аварии у «М5 Молла»

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Полиция проводит проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее пользователи сети сообщали, что мужчина
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Фото: УМВД по Рязанской области
От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Полиция проводит проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее пользователи сети сообщали, что мужчина
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