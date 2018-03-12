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10:16, 12 марта 2018 3 513
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Опубликованы фото с места смертельной аварии у «М5 Молла»

Опубликованы фото с места смертельной аварии у «М5 Молла»

Фото: УМВД по Рязанской области

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места смертельной аварии у «М5 Молла», где 9 марта Opel врезался в столб.

От полученных травм водитель иномарки скончался на месте. Полиция проводит проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее пользователи сети сообщали, что мужчина был пьян. У него остался месячный ребенок.


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