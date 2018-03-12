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19:51, 12 марта 2018 868
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На концерте в Рязани Нюша пообещала поднять настроение зрителям. Видео

На концерте в Рязани Нюша пообещала поднять настроение зрителям. Видео

На концерте в Рязани певица Нюша пообещала поднять настроение зрителям. Выступление артистки и ее команды прошло в Рязанской филармонии в воскресенье, 11 марта.

Поприветствовав поклонников в зале, Нюша пожелала всем хорошего настроения и предположила, что ее концерт сможет сделать вечер еще более душевным. Стоит отметить, что большую часть публики составляли семьи с детьми.

Продюсеры Нюши на официальном сайте исполнительницы обещали зрителям «нестандартные технические решения, световые эффекты», поэтому для шоу «Девять жизней» в Рязани на сцене филармонии возвели дополнительный помост, каждая песня сопровождалась специальным видеорядом.

За полтора часа, которые певица провела в филармонии, она исполнила свои хиты «Цунами», «Выше», «Выбирать чудо», а также новую композицию «Ночь». После каждой песни артистка общалась с залом, например, после композиции «Я твой Ангел» Нюша призвала помогать другим людям и быть милосердными.

Певица поблагодарила поклонников за цветы, которые ей дарили в перерывах между композициями юные поклонницы.


#нюша

Публикация от Yulia_A. (@ppsh.84)

Концерт ##Нюша##

Публикация от Наталья (@natalli62)

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