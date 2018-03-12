На концерте в Рязани Нюша пообещала поднять настроение зрителям. Видео

На концерте в Рязани певица Нюша пообещала поднять настроение зрителям. Выступление артистки и ее команды прошло в Рязанской филармонии в воскресенье, 11 марта.
Поприветствовав поклонников в зале, Нюша пожелала всем хорошего настроения и предположила, что ее концерт сможет сделать вечер еще более душевным. Стоит отметить, что большую часть публики составляли семьи с детьми.
Продюсеры Нюши на официальном сайте исполнительницы обещали зрителям «нестандартные технические решения, световые эффекты», поэтому для шоу «Девять жизней» в Рязани на сцене филармонии возвели дополнительный помост, каждая песня сопровождалась специальным видеорядом.
За полтора часа, которые певица провела в филармонии, она исполнила свои хиты «Цунами», «Выше», «Выбирать чудо», а также новую композицию «Ночь». После каждой песни артистка общалась с залом, например, после композиции «Я твой Ангел» Нюша призвала помогать другим людям и быть милосердными.
Певица поблагодарила поклонников за цветы, которые ей дарили в перерывах между композициями юные поклонницы.
Вот и всё, конец отпуска, но завершение приятное😊#Нюша#Рязань#2018
Публикация от SvetlavaVasileva (@svetlavavasileva)
Отличное#завершение#праздниковивыходны#нюша#в#рязани
Публикация от 💞танюша💞 (@tanuysha3105)
Публикация от Наталья (@natalli62)