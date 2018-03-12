Из дома рязанца украли сумку с десятью тысячами

Из дома жителя рязанского поселка Сапожок украли сумку с десятью тысячами рублей. Об этом
40-летний мужчина рассказал, что на 20 минут оставил дверь дома открытой: в это время он был в другой половине дома.
«В тот же вечер оперативники получили сведения, что 43-летняя жительница поселка неожиданно устроила для своих друзей „богатое застолье“. Женщина давно нигде не работала, поэтому трата ею денег без особого повода вызвала интерес полицейских», — рассказали в пресс-службе.
Подозреваемую задержали. У нее изъяли сумку и часть похищенных денег.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.