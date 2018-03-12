Цветы с неба и жених на белом коне. Обзор новостей за выходные, 8-11 марта

Завершились продолжительные мартовские выходные. Чем же они запомнились рязанцам?

В Международный женский день рязанки принимали многочисленные поздравления. Теплые слова женщинам сказали Николай Любимов , Сергей Карабасов , рязанские автоинспекторы и другие. Десантники же поздравили девушек, спустившись с неба. Одной из горожанок жених сделал предложение верхом на белом коне.

Тем не менее, праздник не обошелся без происшествий. Так, в центре города загорелась квартира, на пожаре спасли человека. В общежитии в одном из рязанских сел между двумя мужчинами произошла драка, а в Рязани сгорел магазин автозапчастей.

Как сообщила полиция, во время выходных в Рязанской области завели четыре уголовных дела за угрозу убийством.

После праздничного ажиотажа тротуары около рынка в Песочне превратились в свалку, что привлекло внимание прохожих, опубликовавших фотографии.

Выходные не обошлись без ДТП: в Приокском внедорожник Toyota Land Cruiser протаранил автобус ЛАЗ, на окраине Рязани внедорожник устроил ДТП и скрылся, в центре города попытка буксира закончилась аварией, а в ДТП на въезде в город погиб пьяный водитель.

В праздничные дни в сети появилось несколько видеороликов, вызвавших бурную реакцию пользователей. Так, рязанец снял «встречу» с енотом, который пытался напасть на мужчину. Жительница Рязани обнаружила в одном из мусорных баков в Песочне запечатанные письма и посылки и сняла это на видео. А покупательница одного из торговых центров опубликовала ролик с конфетами в подарок мамам, которые продавали под видом «новогодних».