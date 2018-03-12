Актриса Ольга Будина прочитала для рязанцев «Снегурочку». Фото

Актриса театра и кино Ольга Будина прочитала для рязанцев пьесу-сказку Александра Островского «Снегурочка». Женщина выступила в филармонии в субботу, 10 марта.
Кроме Будиной на сцену вышли народный хор имени Попова и воспитанники детской хоровой студии. Действие на сцене сопровождалось песочным шоу от мастера Марины Чистиной.
«Для нашего коллектива это необычный проект, мы хотели попробовать соединить драматургию и музыку. С Ольгой Будиной работали впервые», — рассказала художественный руководитель хора Светлана Сухова.
Как отметила сама актриса, главным исполнителем в спектакле стала не она, а именно хор. «Спектакль изначально построен в другом жанре. Нельзя сказать, что я — это самое важное звено действа. Мне очень хочется верить, что зрители полюбят этот спектакль, и он останется в репертуаре рязанской филармонии надолго», — сказала Будина.
Фото с сайта филармонии