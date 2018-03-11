Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:03, 11 марта 2018 789
 0    0

В Карелии ищут родственников пропавшего в Великую Отечественную рязанца

В Карелии ищут родственников пропавшего в Великую Отечественную рязанца

В Карелии ищут родственников пропавшего в Великую Отечественную уроженца Рыбного Кузьмы Дмитриевича Сысоева. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Мужчина 1900 года рождения пропал 15 июля 1944 года при освобождении города Питкяранта.

Участники группы «Поиск» нашли в лесу неподалеку от этого города большое количество останков советских войнов.

«Пользуясь архивными документами, было установлено, что данное подразделение понесло большие потери. Также из документов архива мы установили, что после окончания боевых действий, комиссия выходившая на поле боя, останков не обнаружила. На основании заключения комиссии было принято решение: данные потери личного состава отнести к без вести пропавшим», — написал Александр Тиккуев.

Поисковики установили фамилии и места призыва погибших солдат. При поддержке администрации города и военного комиссариата они в июле установят мемориал пропавшим без вести бойцам. Родственников Кузьмы Сысоева приглашают на его открытие.

С поисковиком Александром Тиккуевым можно связаться по электронной почте aleksandr.tikkuev@mail.ru, в соцсети «ВКонтакте».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:13, 11 марта 2018
В Подмосковье бродячие собаки насмерть загрызли мужчину
13:54, 11 марта 2018
В центре Рязани загорелся жилой дом
13:30, 11 марта 2018
Рязанка фиктивно прописала у себя иностранца
12:47, 11 марта 2018
Троих рязанцев задержали за незаконный отстрел косули
12:01, 11 марта 2018
Рязанцу сломали нос и ребра во время драки в общежитии 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
В медицинском центре «ДЭМА» прошел день открытых дверей

В медицинском центре «ДЭМА» прошел день открытых дверей

Организаторы разыграли главный приз — полный цикл занятий бесплатно.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:58, 26 февраля 2018 22 695
В спальном районе Рязани открылся новый детсад. Фоторепортаж
9:37, 2 марта 2018 22 639
Синоптики сообщили о дате прихода климатической весны в Рязань 2
14:25, 3 марта 2018 22 029
«Я ничего не помню». Отец потерявшейся в Песочне девочки был пьян. Видео
12:07, 5 марта 2018 20 706
Пострадавший в поножовщине курсант ФСИН скончался 20
13:33, 3 марта 2018 19 437
Рязанский танцевальный коллектив «Поколение Dance» выступил в эфире федерального канала. Видео
Все новости
Голосования

Пробег на личном автомобиле за последний год:

Окончание опроса: 18.03.2018
Архив голосований
Форум