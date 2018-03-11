В Карелии ищут родственников пропавшего в Великую Отечественную рязанца

В Карелии ищут родственников пропавшего в Великую Отечественную уроженца Рыбного Кузьмы Дмитриевича Сысоева. Информация об этом появилась в группе «Новости Рязани ВКонтакте».
Мужчина 1900 года рождения пропал 15 июля 1944 года при освобождении города Питкяранта.
Участники группы «Поиск» нашли в лесу неподалеку от этого города большое количество останков советских войнов.
«Пользуясь архивными документами, было установлено, что данное подразделение понесло большие потери. Также из документов архива мы установили, что после окончания боевых действий, комиссия выходившая на поле боя, останков не обнаружила. На основании заключения комиссии было принято решение: данные потери личного состава отнести к без вести пропавшим», — написал
Поисковики установили фамилии и места призыва погибших солдат. При поддержке администрации города и военного комиссариата они в июле установят мемориал пропавшим без вести бойцам. Родственников Кузьмы Сысоева приглашают на его открытие.
С поисковиком Александром Тиккуевым можно связаться по электронной почте