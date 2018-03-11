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12:47, 11 марта 2018 819
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Троих рязанцев задержали за незаконный отстрел косули

Троих рязанцев задержали за незаконный отстрел косули

Фото: Pixabay.com

Троих рязанцев задержали за незаконный отстрел косули. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Егери и сотрудники регионального минприроды патрулировали лес на границе Ухоловского и Кораблинского районов. Около полуночи они услышали выстрел со стороны деревни Щурово. Приехав на место, специалисты заметили троих убегавших мужчин. Одного им удалось задержать.

30-летний житель Ухолова рассказал, что косулю застрелил 37-летний местный житель. С ними также был 26-летний житель поселка. Полицейские доставили мужчин в отдел.

Утром в лесу нашли тушу косули, гильзу охотничьего патрона 16 калибра и импортный тепловизор.

По предварительной информации, 37-летний мужчина несколько месяцев назад нашел в лесу двуствольное ружье и спрятал его у себя в сарае. Накануне он попросил своего приятеля отвезти его на машине в лес у деревни Щурово. При этом злоумышленник спрятал ружье в картофельный мешок. По словам мужчины, он хотел просто пострелять из ружья, но увидел косулю и решил убить ее.

«Осмотрев незаконную добычу, злоумышленник понял, что не сможет один транспортировать ее домой. Для помощи он вызвал двух приятелей и, чтобы они быстрее нашли его, посоветовал взять с собой тепловизор. Когда все трое собрались на месте незаконного отстрела животного, они услышали шум подъезжающего автомобиля, испугались и попытались скрыться», — сообщили в пресс-службе.

Ружье, тушу и тепловизор изъяли.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ. Проводится расследование.


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