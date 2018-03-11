Троих рязанцев задержали за незаконный отстрел косули. Об этом
Егери и сотрудники регионального минприроды патрулировали лес на границе Ухоловского и Кораблинского районов. Около полуночи они услышали выстрел со стороны деревни Щурово. Приехав на место, специалисты заметили троих убегавших мужчин. Одного им удалось задержать.
30-летний житель Ухолова рассказал, что косулю застрелил 37-летний местный житель. С ними также был 26-летний житель поселка. Полицейские доставили мужчин в отдел.
Утром в лесу нашли тушу косули, гильзу охотничьего патрона 16 калибра и импортный тепловизор.
По предварительной информации, 37-летний мужчина несколько месяцев назад нашел в лесу двуствольное ружье и спрятал его у себя в сарае. Накануне он попросил своего приятеля отвезти его на машине в лес у деревни Щурово. При этом злоумышленник спрятал ружье в картофельный мешок. По словам мужчины, он хотел просто пострелять из ружья, но увидел косулю и решил убить ее.
«Осмотрев незаконную добычу, злоумышленник понял, что не сможет один транспортировать ее домой. Для помощи он вызвал двух приятелей и, чтобы они быстрее нашли его, посоветовал взять с собой тепловизор. Когда все трое собрались на месте незаконного отстрела животного, они услышали шум подъезжающего автомобиля, испугались и попытались скрыться», — сообщили в пресс-службе.
Ружье, тушу и тепловизор изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ. Проводится расследование.