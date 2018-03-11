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10:46, 11 марта 2018 1 123
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Рязанского чиновника оштрафовали на 50 тысяч за сваленную на участке землю

Рязанского чиновника оштрафовали на 50 тысяч за сваленную на участке землю

Фото: Pixabay.com

Рязанского чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей за сваленную на участке землю. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Землю свалили на участке у села Нижний Якимец Александро-Невского района. Два холма высотой 1-5 метров заняли более 0,8 гектара. Как показала проверка, землю привезли с соседнего участка, где добывают полезные ископаемые.

«Согласно разрешению на использование земел юридическое лицо разрешает использование части земельного участка для складирования грунта другому юридическому лицу. На оставшейся части земельного участка проводится выпас скота и сенокошение», — отметили в Россельхознадзоре.

Проверяющие выяснили, что из-за сваленной земли на участке снизились показатели органического вещества.

В результате к административной ответственности привлекли должностное лицо, оформлявшее документы на предоставление земельных участков. Его признали виновным в правонарушении по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Постановление вступило в законную силу.


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