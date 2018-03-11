Гражданин Узбекистана пытался дать взятку рязанскому полицейскому. Об этом
32-летний мужчина хотел передать участковому две тысячи рублей, чтобы тот не оформлял протокол на его племянницу, нелегально живущую в России.
Иностранцев задержали. Девушку привлекут к административной ответственности по статье 18.8 КоАП РФ (Нарушение правил въезда и режима пребывания иностранного гражданина на территории России).
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по части 1 статьи 291.2 УК РФ (Мелкое взяточничество).