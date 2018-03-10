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10:57, 10 марта 2018 4 662
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Теплеет. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю марта

Теплеет. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю марта

На второй рабочей неделе марта в Рязани привычные морозы сменятся плюсовой температурой. Прогноз погоды опубликован на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник и вторник, 12 и 13 марта, ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью составит до -15 градусов, днем воздух прогреется до -4 градусов.

В среду, 14 марта, синоптики обещают облачную погоду, столбики термометров поднимутся до -2 градусов.

В ночь на четверг, 15 марта, температура воздуха опустится до -8 градусов. Днем ожидается нулевая температура и снег с дождем.

В пятницу, 16 марта, снова выглянет солнце. Синоптики обещают до -2 градусов, возможен снег.


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