Теплеет. Прогноз погоды в Рязани на вторую рабочую неделю марта

На второй рабочей неделе марта в Рязани привычные морозы сменятся плюсовой температурой. Прогноз погоды опубликован на
В понедельник и вторник, 12 и 13 марта, ожидается солнечная погода. Температура воздуха ночью составит до -15 градусов, днем воздух прогреется до -4 градусов.
В среду, 14 марта, синоптики обещают облачную погоду, столбики термометров поднимутся до -2 градусов.
В ночь на четверг, 15 марта, температура воздуха опустится до -8 градусов. Днем ожидается нулевая температура и снег с дождем.
В пятницу, 16 марта, снова выглянет солнце. Синоптики обещают до -2 градусов, возможен снег.